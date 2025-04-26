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Лапорта обратился к фанатам «Барселоны» перед финалом Кубка Испании с «Реалом»

Лапорта обратился к фанатам «Барселоны» перед финалом Кубка Испании с «Реалом»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к фанатам перед финалом Кубка Испании с «Реалом». Матч пройдёт сегодня, 26 апреля. Начало в 23:00 мск.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всем болельщикам «Барселоны» я желаю хорошей дороги. Будьте осторожны.

Мы ждём вас здесь, в Севилье, потому что вместе мы сила. Давайте поддержим наших игроков и тренерский штаб, они заслужили это.

У них много таланта, они уверены в своих силах. Они хотят подарить нам радость. Да здравствует «Барса»!» — приводит слова Лапорты Marca.

Сегодня, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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