Лапорта обратился к фанатам «Барселоны» перед финалом Кубка Испании с «Реалом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к фанатам перед финалом Кубка Испании с «Реалом». Матч пройдёт сегодня, 26 апреля. Начало в 23:00 мск.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Всем болельщикам «Барселоны» я желаю хорошей дороги. Будьте осторожны.

Мы ждём вас здесь, в Севилье, потому что вместе мы сила. Давайте поддержим наших игроков и тренерский штаб, они заслужили это.

У них много таланта, они уверены в своих силах. Они хотят подарить нам радость. Да здравствует «Барса»!» — приводит слова Лапорты Marca.

Сегодня, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.