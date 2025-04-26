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Газизов раскрыл, что он сказал Мусаеву после матча «Динамо» Мх — «Краснодар»

Газизов раскрыл, что он сказал Мусаеву после матча «Динамо» Мх — «Краснодар»
Шамиль Газизов
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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов рассказал, что он сказал главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «быков». Встреча прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

— «Краснодар» доказал в минувшем матче, что он большой претендент на чемпионство?
— Да. Мы с Мурадом Мусаевым после игры говорили, и я ему сказал: «Слушай, наверное, чемпионства так и куются, когда в твои ворота ставят пенальти на последней секунде, а его не реализовывают». Значит, всевышний помогает.

— В Москве вы обыграли «Спартак», а здесь дожать «Краснодар» не вышло. Получается, «Краснодар» сейчас сильнее «Спартака»?
— «Краснодар» просто своей игрой доказывает и забирает победы. Они просто молодцы. Все молодцы. И Сергей Николаевич, который огромный вклад внёс, и Мурад, конечно. Все они создают этот успех. В «Краснодаре» всегда полный стадион!

И хорошо, что гонка за чемпионство продолжается. Осталось ещё четыре тура. Мы же будем решать свои задачи, у нас впереди «Акрон». Будем настраиваться на него. Но, думаю, минувшая игра всем понравилась.

— На ваш взгляд, «Краснодар» после этой игры всё-таки станет чемпионом?
— Большая вероятность, что станет. Но есть ещё четыре игры, тут со всеми бороться надо. А на первые команды у всех всегда особый настрой, — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков после 26 встреч. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков. В следующем туре «быки» сыграют с «Рубином» (3 мая), а «Динамо» — с «Акроном» (2 мая).

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