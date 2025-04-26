Болельщики «Вальядолида» крайне недовольны руководством во главе с Роналдо

Болельщики клуба «Реал Вальядолид» выплеснули свой гнев в социальных сетях после вылета команды во Второй дивизион, выступая с резкой критикой в адрес Роналдо и руководства. Сразу после матча 33-го тура с «Бетисом», где «Вальядолид» потерпел сокрушительное поражение (1:5), негативная реакция фанатов достигла апогея. Бразильской звезде предложили продать свою долю и покинуть клуб, который он приобрёл в 2018 году с намерением вывести команду в Лигу чемпионов, сообщает AS.

Федерация болельщиков клуба «Реал Вальядолид» выступила с резким заявлением, где говорится, что клуб фактически «находится в стадии ликвидации», так как из него ушли почти все, кроме президента — «человека, который купил «Вальядолид» ради громких трансферов». В заявлении утверждается, что, осознав невозможность воплотить эту идею, Роналдо просто лишил клуб ресурсов и оставил его на произвол судьбы.

Напомним, после выездного поражения от «Бетиса» (1:5) в матче 33-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» занимает в турнирной таблице последнее, 20-е место, набрав 16 очков в 33 матчах. Отставание от зоны сохранения прописки в элитном дивизионе (17-го места) составляет 18 очков за пять туров до финиша.