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Кафанов ответил, сможет ли вратарь «Краснодара» Агкацев играть со сломанным пальцем

Кафанов ответил, сможет ли вратарь «Краснодара» Агкацев играть со сломанным пальцем
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением, сможет ли вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев играть со сломанным пальцем. Голкипер «быков» повредил палец в матче 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:3), отразив пенальти на 90+11-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

«Если у Агкацева перелом, то он срастается где-то три недели. Видел фотографию Стасика и надеюсь, что он просто выбил палец. У вратарей такое часто бывает. С такой травмой играть можно, тем более это мизинец. Заматываешь посильнее пластырем — и играешь. Это не правая рука, которой он вводит мяч, поэтому играть можно, если просто выбил палец.

Я уже говорил, что на финальном этапе чемпионской гонки многое зависит от вратарей. Стасик Агкацев вчера принёс очень важные очки «Краснодару», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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