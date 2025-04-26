Кафанов ответил, сможет ли вратарь «Краснодара» Агкацев играть со сломанным пальцем

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением, сможет ли вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев играть со сломанным пальцем. Голкипер «быков» повредил палец в матче 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:3), отразив пенальти на 90+11-й минуте.
«Если у Агкацева перелом, то он срастается где-то три недели. Видел фотографию Стасика и надеюсь, что он просто выбил палец. У вратарей такое часто бывает. С такой травмой играть можно, тем более это мизинец. Заматываешь посильнее пластырем — и играешь. Это не правая рука, которой он вводит мяч, поэтому играть можно, если просто выбил палец.
Я уже говорил, что на финальном этапе чемпионской гонки многое зависит от вратарей. Стасик Агкацев вчера принёс очень важные очки «Краснодару», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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