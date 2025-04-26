Экс-игрок сборной Португалии Мейра приедет на матч легенд в честь столетия «Зенита»

Бывший защитник национальной команды Португалии и санкт-петербургского «Зенита» Фернанду Мейра примет участие в матче легенд сине-бело-голубых, который посвящён столетию клуба. Игра пройдёт 25 мая. Мейра играл за «Зенит» с 2009 по 2011 год и стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«Зенит» пригласил меня на матч легенд в честь столетия клуба. Сначала я приеду в Москву, потом в Санкт-Петербург. Для меня большая честь присутствовать на матче столетия. «Зенит» и Санкт-Петербург стали частью моей карьеры, где я имел честь выиграть много титулов», — приводит слова Мейры ТАСС.

25 мая санкт-петербургскому «Зениту» исполнится 100 лет. Сине-бело-голубые — обладатели Кубка и Суперкубка УЕФА, 10-кратные чемпионы России, пятикратные обладатели Кубка страны, девятикратные обладатели Суперкубка России. Также «Зенит» один раз становился чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.