Гвардиола отказался комментировать слова Де Брёйне о шоке из-за непродления его контракта

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался дать развёрнутый комментарий относительно слов полузащитника команды Кевина Де Брёйне, ранее заявившего, что был шокирован, когда клуб не стал продлевать с ним контракт. 33-летний футболист покинет стан «горожан» по окончании нынешнего сезона.

«Я уже объяснял причину [непродления контракта с Де Брёйне]», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Ранее испанский специалист сообщил, что не пролонгировать трудовое соглашение с 33-летним полузащитником — это решение клуба, а не игрока.

Де Брёйне выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период он принял участие в 417 матчах во всех турнирах, в которых отметился 107 голами и 177 результативными передачами.

Сколько зарабатывают футболисты: