Вратарь «Барселоны» Щенсны — о курении: я не хочу быть плохим примером

Польский голкипер каталонской «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал, почему он решил открыто говорить на тему курения.

«Потому что я не политик. Наверное, поэтому. Я просто вратарь. Моя задача – ловить мяч и отбивать его. Гораздо проще держаться за свои слова в предыдущих интервью, если ты всегда честен, никогда не врёшь и просто открыт. Ты задаёшь вопрос – я стараюсь ответить на него максимально честно.

Конечно, есть темы, которых я бы предпочёл не касаться. Например, та, о которой мы говорим. Я бы предпочёл, чтобы меня о ней не спрашивали, потому что не хочу быть плохим примером», — приводит слова Щенсного ESPN.

В нынешнем сезоне Щенсны провёл за «Барселону» 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча и 13 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего футболиста составляет € 1 млн.