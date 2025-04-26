«Динамо» М — «Зенит»: история противостояния команд

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Сегодня, 26 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды играли друг с другом 170 раз во всех турнирах.

Победы «Динамо»: 70

Победы «Зенита»: 56

В этих матчах московская команда забила 237 голов, а санкт-петербургская — 193.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» заработал 53 очка после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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