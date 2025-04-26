Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал первое поражение команды в Лиге 1 от «Ниццы»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал первое поражение команды в Лиге 1 сезона-2024/2025 от «Ниццы» (1:3) в домашнем матче 31-го тура.

«Прежде всего хочу поздравить «Ниццу». Они показали 100%-ную эффективность. Они один раз приблизились к нашим воротам в первом тайме – и забили. Затем у них было два момента – они и их реализовали, показав очень высокую эффективность.

Не думаю, что результат справедлив. Мы играли хорошо на протяжении всего матча. К перерыву мы заслуживали большего, чем ничья, а во втором тайме пропустили после первого же их момента. Неожиданный результат, но такое бывает. Мы хотели и дальше бить рекорды, но этот [без поражений в чемпионате] мы уже упустили. Но это не отменяет нашу цель – выход в финал Лиги чемпионов», — приводит слова Энрике L’Équipe.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 78 очков после 31 игры. «Ницца» после аналогичного количества матчей занимает четвёртое место, заработав 54 очка.

29 апреля «ПСЖ» на выезде сыграет с лондонским «Арсеналом» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.