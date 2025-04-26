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Шунин: не понимаю экспертов, говорящих, что есть футболисты, способные заменить Тюкавина

Шунин: не понимаю экспертов, говорящих, что есть футболисты, способные заменить Тюкавина
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин ответил, сказывается ли на игре бело-голубых отсутствие нападающего Константина Тюкавина.

«Однозначно Кости не хватает. Это футболист сборной России, один из лидеров, который много забивает и отдаёт много результативных передач. Он состоявшийся футболист, имеет слово в коллективе. Не понимаю экспертов, которые говорят, что есть футболисты, способные его заменить», — сказал Шунин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочные сроки восстановления футболиста — около полугода.

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