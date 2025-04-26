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«Реал» надеется, что Высший совет по спорту или ФИФА вмешаются в ситуацию с судьями

«Реал» надеется, что Высший совет по спорту или ФИФА вмешаются в ситуацию с судьями
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«Реал» Мадрид надеется, что CSD или ФИФА вмешаются в ситуацию с судьями. Об этом сообщает El Chiringuito.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, в преддверии сегодняшнего финала Кубка Испании против «Барселоны» мадридский клуб рассчитывает, что Высший совет по спорту или Международная федерация футбола отреагируют на скандал вокруг назначения на «эль класико» бригады арбитров во главе с Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа.

Ранее в «Реале» на заявления судей отреагировали крайне гневно. «Королевский клуб» настойчиво попросил Федерацию футбола отстранить Фуэртеса и Бенгоэчеа от работы на матче. В мадридском лагере выразили уверенность, что после сказанного арбитры не смогут принимать решения беспристрастно.

Финальный матч Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал», пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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