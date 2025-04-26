Кунья может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в «МЮ» — The Telegraph

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что клуб сможет в несколько этапов выплатить сумму отступных за нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Кунью, составляющую £ 62,5 млн (€ 73,1 млн). Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, вероятно, «волки» пойдут навстречу «красным дьяволам». В случае перехода 25-летнего футболиста в «Манчестер Юнайтед» его заработная плата составит более £ 200 тыс. (€ 234 тыс.) в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Ранее СМИ сообщали, что клубы согласовали сделку по трансферу Куньи.

В нынешнем сезоне Кунья принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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