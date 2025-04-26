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Стала известна позиция «Челси» относительно возможного возвращения Де Брёйне в клуб

Стала известна позиция «Челси» относительно возможного возвращения Де Брёйне в клуб
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Маловероятно, что «Челси» предпримет попытку подписать 33-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне грядущим летом, несмотря на ранее появившиеся сообщения СМИ об интересе «синих» к бельгийскому футболисту. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в лондонском клубе считают, что возможный приход Де Брёйне может негативным образом отразиться на игре команды, поскольку он выступает на одной позиции с Коулом Палмером. Кроме того, в «Челси» отмечают игровой спад 33-летнего полузащитника.

В начале апреля Де Брёйне объявил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона. Бельгиец являлся футболистом «Челси» с 2012 по 2014 год.

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