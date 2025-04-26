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Романо поделился информацией о будущем Рашфорда и Антони в «Манчестер Юнайтед»

Романо поделился информацией о будущем Рашфорда и Антони в «Манчестер Юнайтед»
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Нападающие «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и Антони, вероятно, больше не сыграют в составе «красных дьяволов».

«Источники подсказывают мне, что Антони и Рашфорд не должны в следующем сезоне играть за «Манчестер Юнайтед», — сказал авторитетный журналист Фабрицио Романо на своём YouTube-канале.

Минувшей зимой Рашфорд на правах аренды перешёл в «Астон Виллу», а Антони — в «Бетис». Контракт английского футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года. Трудовое соглашение Антони с манкунианцами действует до лета 2027 года.

После 33 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает 14-е место.

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