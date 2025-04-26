Сперцян высказался об удалении Косты в матче РПЛ с «Динамо» Мх

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о красной карточке для защитника «быков» Диего Косты, полученной им на 79-й минуте матча 26-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:3). Перед удалением бразильского футболиста Сперцян не забил с пенальти.

– Вы могли забить пенальти. Почему не вышло? Приняли неправильное решение?

– Ну да, в последний момент просто сбился.

– Как оцениваете удаление Косты?

– Я не любитель комментировать судейство, моё дело — играть в футбол. Но, может, это и фол, но это не жёлтая карточка. Но судья увидел, что это предупреждение, — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Коста получил вторую жёлтую карточку за нарушение на защитнике соперника Мохамеде Аззи.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение Косты с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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