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Сперцян высказался об удалении Косты в матче РПЛ с «Динамо» Мх

Сперцян высказался об удалении Косты в матче РПЛ с «Динамо» Мх
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о красной карточке для защитника «быков» Диего Косты, полученной им на 79-й минуте матча 26-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:3). Перед удалением бразильского футболиста Сперцян не забил с пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

– Вы могли забить пенальти. Почему не вышло? Приняли неправильное решение?
– Ну да, в последний момент просто сбился.

– Как оцениваете удаление Косты?
– Я не любитель комментировать судейство, моё дело — играть в футбол. Но, может, это и фол, но это не жёлтая карточка. Но судья увидел, что это предупреждение, — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Коста получил вторую жёлтую карточку за нарушение на защитнике соперника Мохамеде Аззи.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение Косты с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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