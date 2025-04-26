ФИФА обратилась к «Реалу» из-за скандала с заявлениями судей перед финалом Кубка Испании

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к мадридскому «Реалу» на фоне скандала с заявлениями судей перед финалом Кубка Испании сезона-2024/2025 с каталонской «Барселоной». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Игра пройдёт 26 апреля, начало — в 23:00 мск.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

По информации El Chiringuito TV, в ФИФА заявили «сливочным», что не понимают, почему судьи дали пресс-конференцию перед матчем.

Напомним, на пресс-конференции перед финальной игрой главный арбитр Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике от телевидения «Реала»: «Когда твой ребёнок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на VAR арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьёзные последствия за ролик на ТВ «Реала».

Клубное телевидение «белых» ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Бенгоэчеа на финал Кубка, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «сливочных». «Реал» был недоволен ситуацией с комментариями арбитров и требовал заменить бригаду судей.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В матче 11-го тура испанской Ла Лиги сине-гранатовые разгромили «сливочных» со счётом 4:0. В финале Суперкубка Испании «Барселона» победила «Реал» со счётом 5:2.