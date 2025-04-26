Федерация футбола Испании считает неправильными слова судьи перед «эль класико» — источник

В Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) считают некорректными высказывания судьи Гонсалеса Фуэртеса в преддверии финального матча Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 26 апреля. Об этом сообщает El Chiringuito.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Перед указанной игрой телевидение «сливочных» опубликовало видео с разбором ошибок Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, назначенного в качестве главного арбитра. На предматчевой пресс-конференции Гонсалес Фуэртес (судья на VAR), высказываясь о ролике ТВ «Реала», сообщил, что судьи намерены принять более серьёзные меры в его отношении. После этого «Королевский клуб» сделал официальное заявление, назвав слова указанных рефери прискорбными и неуместными.

По информации источника, в RFEF считают, что Фуэртес допустил ошибку, высказываясь подобным образом.

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