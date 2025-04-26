Бабич: права на ошибку больше нет — есть только настрой на победу!

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал, чего ожидает от встречи с ЦСКА в рамках 26-го тура РПЛ.

«Моя главная мечта — стать чемпионом России в составе «Спартака». И если мы хотим побороться за титул в этом сезоне, то должны побеждать в дерби с ЦСКА. Права на ошибку больше нет. Нет смысла считать очки конкурентов. Нужно просто выигрывать свои матчи. Шансы всё ещё остаются.

Сначала нас ждёт матч с ЦСКА, следом — кубковое дерби с «Динамо». Эти игры во многом определяющие. После них станет ясно, на что мы претендуем в этом сезоне», — приводит слова Бабича пресс‑служба «Спартака».

В матче 26-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск.