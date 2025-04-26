«Реал» убеждён в предвзятости судейства против него и собирается принять меры — Marca

Мадридский «Реал» действительно был готов бойкотировать финальный матч Кубка Испании с «Барселоной» (26 апреля) после критических высказываний судей, назначенных на него, в отношении клубного телевидения «сливочных». Однако испанский гранд не информировал о своём намерении Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF). Об этом сообщает Marca.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

По информации источника, в «Реале» убеждены, что их судят не так, как все остальные команды, а высказывания арбитров Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и Гонсалеса Фуэртеса перед игрой с «Барселоной» являются публичным доказательством этого мнения. В связи с этим «сливочные» намерены особенно активно обращать внимание на всё, что происходит вокруг судейства в преддверии финала Кубка Испании.

В «Реале» чувствуют себя «приговорёнными ещё до суда». Подчёркивается, что руководство клуба общалось с RFEF и Высшим спортивным советом с целью решить проблему судейства. Одним из вариантом для её урегулирования может стать смена судейского корпуса по окончании сезона.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: