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Болельщик «Локомотива» пешком дошёл из Москвы до Рязани на матч женской команды

Болельщик московской команды «Локомотив», известный как Серёга Пешеход, совершил пешее путешествие из Москвы в Рязань, чтобы поддержать свою женскую команду клуба.

Он стартовал 21 апреля от станции метро «Выхино». Матч ЖФК «Локомотив» — «Рязань-ВДВ» состоится сегодня, 26 апреля, в 13:00.

«Дошёл до стадиона в Рязани за четыре дня, преодолевая разные трудности (как обычно). Благодарю за тёплые слова в поддержку и привожу немного статистики, основанной на Google Fit (смотрите сами, стоит ли доверять этому сервису).

Пройденное расстояние: 185 км (240 400 шагов).

Время активности: 2430 минут (40,5 часов).

Расход энергии: 14220 ккал.

Дополнительно:

Средняя скорость: 4,5 км/ч.

Приобретено мозолей: 8.

Пробито рек: 2.

Маршрут: Москва (м. Выхино) — Рязань (стадион «Рязань Арена»)

Хорошая прогулка получилась. Желаю всем гулять почаще при возможности, тем более скоро лето!» — цитирует Сергея UnitedSouth в своем телеграм-канале.

Фото: https://t.me/unitedsouth

В 2023 году Серёга Пешеход совершил аналогичный подвиг, пройдя пешком из Москвы в Нижний Новгород за 11,5 суток, преодолев в общей сложности 412 километров.