Болельщик «Локомотива» пешком дошёл из Москвы до Рязани на матч женской команды

Болельщик московской команды «Локомотив», известный как Серёга Пешеход, совершил пешее путешествие из Москвы в Рязань, чтобы поддержать свою женскую команду клуба.
Он стартовал 21 апреля от станции метро «Выхино». Матч ЖФК «Локомотив» — «Рязань-ВДВ» состоится сегодня, 26 апреля, в 13:00.
«Дошёл до стадиона в Рязани за четыре дня, преодолевая разные трудности (как обычно). Благодарю за тёплые слова в поддержку и привожу немного статистики, основанной на Google Fit (смотрите сами, стоит ли доверять этому сервису).
Пройденное расстояние: 185 км (240 400 шагов).
Время активности: 2430 минут (40,5 часов).
Расход энергии: 14220 ккал.
Дополнительно:
Средняя скорость: 4,5 км/ч.
Приобретено мозолей: 8.
Пробито рек: 2.
Маршрут: Москва (м. Выхино) — Рязань (стадион «Рязань Арена»)
Хорошая прогулка получилась. Желаю всем гулять почаще при возможности, тем более скоро лето!» — цитирует Сергея UnitedSouth в своем телеграм-канале.
Фото: https://t.me/unitedsouth
В 2023 году Серёга Пешеход совершил аналогичный подвиг, пройдя пешком из Москвы в Нижний Новгород за 11,5 суток, преодолев в общей сложности 412 километров.