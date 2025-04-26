«Пари НН» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

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Сегодня, 26 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов (Москва). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Пари НН»: Медведев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Ермаков, Майга, Боселли, Весино.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Богосавац, Ибишев, Гандри, Камилов, Бериша, Силва, Садулаев, Зорин, Мелкадзе.

После 25 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.