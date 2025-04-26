Стало известно, сколько заработают «Реал» и «Барселона» в случае победы в Кубке Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выплатит около € 1,2 млн клубу, который одержит победу в финальном матче Кубка Испании. Об этом сообщает Marca. В нынешнем сезоне в финале турнира встретятся «Барселона» и мадридский «Реал».
По информации источника, команда, уступившая в решающем матче Кубка Испании, заработает около € 1 млн. Эта сумма складывается в основном за счёт продажи прав на трансляцию для телевизионных площадок.
Также «Барселона» и «Реал» получат дополнительный доход от кассовых сборов. Ожидается, что на финал будет продано более 50 тыс. билетов по цене от € 72 до € 270. После вычета организационных расходов полученная сумма разделится между RFEF и финалистами турнира, в результате чего они могут заработать ещё около € 1 млн.
Матч между испанскими грандами пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.
Сколько зарабатывают футболисты: