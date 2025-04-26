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«Бетис» хочет продлить аренду Антони на сезон-2025/2026 — The Telegraph

«Бетис» хочет продлить аренду Антони на сезон-2025/2026 — The Telegraph
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Антони может остаться в «Бетисе» на следующий сезон-2025/2026, сообщает The Telegraph. Бразильский вингер выступает за испанскую команду на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Бетис» готов выдвинуть предложение о продлении аренды игрока на сезон. Клуб из Севильи готов взять на себя большую часть зарплаты Антони. Сейчас испанцы выплачивают 84% зарплаты футболиста плюс бонусы. Антони начнёт предсезонную подготовку в расположении «Юнайтед», если сделка к тому моменту на будет заключена.

Состав «Бетиса» Антони пополнил в январе 2025 года. С тех пор бразилец провёл 18 матчей, отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.

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