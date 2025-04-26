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«Барселона» — «Реал» Мадрид: история противостояния команд

«Барселона» — «Реал» Мадрид: история противостояния команд
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Сегодня, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды играли друг с другом 295 раз во всех турнирах.

Победы «Барселоны»: 124

Победы «Реала»: 109

В этих матчах каталонская команда забила 517 голов, а мадридская — 479.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В матче 11-го тура испанской Примеры сине-гранатовые разгромили «сливочных» со счётом 4:0. В финале Суперкубка Испании «Барселона» победила «Реал» со счётом 5:2.

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