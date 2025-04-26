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В «Динамо» рассказали, почему Скопинцев и Маухуб пропустят матч с «Зенитом»

Пресс-служба московского «Динамо» поделилась информацией, почему защитник Дмитрий Скопинцев и нападающий Эль‑Мехди Маухуб пропустят матч 26-го тура чемпионата России с «Зенитом», который состоится сегодня, 26 апреля.

«Маухуб и Скопинцев пропускают матч по медицинским причинам. Скопинцев заболел. Маухуб получил повреждение мышцы бедра в пятницу», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе бело-голубых.

Игра между «Динамо» и «Зенитом» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» заработал 53 очка после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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