Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» рассказали, почему Скопинцев и Маухуб пропустят матч с «Зенитом»

В «Динамо» рассказали, почему Скопинцев и Маухуб пропустят матч с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба московского «Динамо» поделилась информацией, почему защитник Дмитрий Скопинцев и нападающий Эль‑Мехди Маухуб пропустят матч 26-го тура чемпионата России с «Зенитом», который состоится сегодня, 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'    

«Маухуб и Скопинцев пропускают матч по медицинским причинам. Скопинцев заболел. Маухуб получил повреждение мышцы бедра в пятницу», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе бело-голубых.

Игра между «Динамо» и «Зенитом» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» заработал 53 очка после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

Материалы по теме
«Зенит» наказал «Динамо» в первом тайме! Чемпион готов приблизиться к «Краснодару». LIVE
Live
«Зенит» наказал «Динамо» в первом тайме! Чемпион готов приблизиться к «Краснодару». LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android