ЦСКА в гостях разгромил «Рубин» в матче 7-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Рубин 2-е поле» (Казань). В качестве главного арбитра встречи выступила Анна Губарева. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

В начале встречи счёт открыла полузащитница Татьяна Петрова. На 10-й минуте защитница Невена Дамьянович укрепила преимущество красно-синих. На 31-й минуте защитница Нурия Ульянина сократила отставание хозяев. Через две минуты Дамьянович оформила дубль. В конце матча полузащитница ЦСКА Надежда Смирнова довела счёт до разгромного, забив с пенальти.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 16 очков за шесть матчей. «Рубин» заработал пять очков после шести игр и располагается на 10-й строчке.

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