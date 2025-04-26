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ЦСКА в гостях разгромил «Рубин» в матче 7-го тура женской Суперлиги

ЦСКА в гостях разгромил «Рубин» в матче 7-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Рубин 2-е поле» (Казань). В качестве главного арбитра встречи выступила Анна Губарева. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Россия — Суперлига (ж) . 7-й тур
26 апреля 2025, суббота. 11:30 МСК
Рубин (ж)
Казань
Окончен
1 : 4
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Петрова – 7'     0:2 Дамьянович – 10'     1:2 Ульянина – 31'     1:3 Дамьянович – 33'     1:4 Смирнова – 90'    

В начале встречи счёт открыла полузащитница Татьяна Петрова. На 10-й минуте защитница Невена Дамьянович укрепила преимущество красно-синих. На 31-й минуте защитница Нурия Ульянина сократила отставание хозяев. Через две минуты Дамьянович оформила дубль. В конце матча полузащитница ЦСКА Надежда Смирнова довела счёт до разгромного, забив с пенальти.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 16 очков за шесть матчей. «Рубин» заработал пять очков после шести игр и располагается на 10-й строчке.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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