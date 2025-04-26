Семак объяснил, почему в старте на матч с «Динамо» выйдет Кассьерра, а не Лусиано Гонду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии некоторых игроков команды и объяснил, почему с первых минут на матч 26-го тура чемпионата России с «Динамо» в составе сине-бело-голубых выйдет нападающий Матео Кассьерра.

«Эракович и Мантуан чувствуют себя нормально. Кто‑то меньше тренировался, кто‑то больше. У нас Лусиано по микротравме тренировался меньше, чем остальные. Именно поэтому в старте выйдет Кассьерра. Думаю, что «Динамо» любит обороняться в среднем блоке, контратаковать. Судя по составу, у них больше расчёт на быстрые атаки», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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