Тренер «Динамо» Личка — о матче с «Зенитом»: есть вера, что можем попасть в топ-3

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от домашнего матча с санкт-петербургским «Зенитом» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт 26 апреля, начало — в 14:00 мск.

«Для нас это такая же важная игра, как и для «Зенита». Результат «Краснодара» означает, что наш соперник должен одерживать победу. У нас есть вера, что мы ещё можем попасть в топ‑3.

Это будет большая проблема, если мы потеряем очки. Уверен, что обе команды настроены на победу. Уверен, что покажем качественную игру», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

После 25 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 53 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.