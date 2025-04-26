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Тренер «Динамо» Личка — о матче с «Зенитом»: есть вера, что можем попасть в топ-3

Тренер «Динамо» Личка — о матче с «Зенитом»: есть вера, что можем попасть в топ-3
Марцел Личка
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от домашнего матча с санкт-петербургским «Зенитом» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт 26 апреля, начало — в 14:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'    

«Для нас это такая же важная игра, как и для «Зенита». Результат «Краснодара» означает, что наш соперник должен одерживать победу. У нас есть вера, что мы ещё можем попасть в топ‑3.

Это будет большая проблема, если мы потеряем очки. Уверен, что обе команды настроены на победу. Уверен, что покажем качественную игру», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

После 25 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 53 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.

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