Мбаппе не сможет сыграть в финале Кубка Испании с «Барселоной» — Radio Marca

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сможет принять участие в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной», который состоится сегодня, 26 апреля. Об этом сообщает Radio Marca.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

По информации источника, французский футболист по-прежнему испытывает физический дискомфорт, что подтвердили проведённые тесты.

Мбаппе повредил лодыжку в ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2). Он не принимал участия в тренировке команды в преддверии матча 32-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао (1:0).

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо: