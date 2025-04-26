Мбаппе не сможет сыграть в финале Кубка Испании с «Барселоной» — Radio Marca

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сможет принять участие в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной», который состоится сегодня, 26 апреля. Об этом сообщает Radio Marca.
По информации источника, французский футболист по-прежнему испытывает физический дискомфорт, что подтвердили проведённые тесты.
Мбаппе повредил лодыжку в ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2). Он не принимал участия в тренировке команды в преддверии матча 32-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао (1:0).
Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.
Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо: