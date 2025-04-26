Тренер «Ахмата» Ташуев — о матче с «Пари НН»: это суперфинал

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Пари Нижний Новгород» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится 26 апреля, начало — в 14:00 мск.

— Мы к каждому матчу готовимся правильно. Просто мы не реализовали свой потенциал с «Краснодаром» («Ахмат» проиграл со счётом 1:3. — Прим. «Чемпионата»), в первую очередь в единоборствах и принятии решений. Когда команда тебя переигрывает, ты понимаешь, что она тебя переиграла. Но когда ты сам отдаёшь очки, то это обидно.

— Это было вашим первым поражением в чемпионате весной, но «Ахмат» находится в опасной зоне. Как вы оцениваете турнирное положение внутри команды?

— Мы не забываем, что я взял команду на 16-м месте и положение тогда было ещё хуже. Сегодня ситуация более спокойная, хотя спокойная в кавычках. Правильнее говорить, что задача не решена, каждый матч, в том числе сегодняшний, — это суперфинал, в том числе для «Пари НН».

— Бериша выходит в стартовом составе. Насколько он готов? Почему он, а не Самородов?

— У Самородова небольшое повреждение было, поэтому решили немного поберечь его. А Бериша хорошо работал. Решили так, — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

После 25 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.