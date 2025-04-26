«Динамо» — «Зенит»: Педро открыл счёт в матче на 18-й минуте

В эти минуты идёт матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Зенита» Педро.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» заработал 53 очка после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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