«Челси» готов удвоить зарплату Байно-Гиттенсу, игрок оценивается в € 50-60 млн — Sky

«Челси» проявляет конкретную заинтересованность в подписании 20-летнего крайнего нападающего дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенса. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, между сторонами ведутся переговоры. Лондонский клуб готов повысить заработную плату английскому футболисту с € 3 млн до € 6-7 млн в год. «Шмели» открыты для продажи Байно-Гиттенса и рассмотрят предложения в размере € 50-60 млн.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Байно-Гиттенса с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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