Игорь Осинькин: смена чемпиона много даст РПЛ, но я переживаю за Горшкова и Глушенкова

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Когда интрига до последнего тура, чемпионат всегда интересен. Больше внимания к футболу, больше о нём говорят. Это то, для чего мы делаем свою работу. У меня нет явных симпатий. Мы сейчас говорим про «Зенит» и «Краснодар».

В этой ситуации я болею за своих. Условно, за Макса Глушенкова и Юру Горшкова. Но думаю, что смена чемпиона даст РПЛ достаточно много. Здесь я давно не болельщик, я профессионал. За своих футболистов я не имею права не переживать», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков после 26 встреч. На второй строчке с 53 очками и 25 матчами располагается санкт-петербургский «Зенит». На третьем месте находится московский «Спартак» (50 очков после 25 игр).