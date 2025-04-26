Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эта сумма изменила бы мою жизнь». Рафинья заявил, что получил предложение от саудовцев

«Эта сумма изменила бы мою жизнь». Рафинья заявил, что получил предложение от саудовцев
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Рафинья сообщил, что получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, однако не собирается принимать его на текущий момент.

«Вчера мне сообщили о предложении из Саудовской Аравии. Честно говоря, я был крайне удивлён, потому что речь шла об очень высоких цифрах.

Скажу как есть, если бы подобное предложение поступило мне в минувшем году, то, наверное, я бы согласился. В то время я был немного подавлен. Этот контракт полностью изменил бы мою жизнь, а также жизнь моей жены и семьи. Тот, кто утверждает обратное, лжёт. Невозможно видеть подобные цифры и не думать, что они могут полностью изменить твою жизнь.

Однако решение остаться в «Барселоне» оказалось правильным. Думаю, мне ещё многое предстоит сделать здесь, в Европе, в этом клубе. Также у меня есть отличная возможность продолжать выступать за сборную. Именно это заставило меня проигнорировать деньги и больше думать о своих мечтах», — сказал Рафинья в интервью TNT Sports Brazil.

Материалы по теме
Стало известно, какие есть разногласия между Рафиньей и «Барселоной» по новому контракту

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android