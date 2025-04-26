«Эта сумма изменила бы мою жизнь». Рафинья заявил, что получил предложение от саудовцев

Нападающий «Барселоны» Рафинья сообщил, что получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, однако не собирается принимать его на текущий момент.

«Вчера мне сообщили о предложении из Саудовской Аравии. Честно говоря, я был крайне удивлён, потому что речь шла об очень высоких цифрах.

Скажу как есть, если бы подобное предложение поступило мне в минувшем году, то, наверное, я бы согласился. В то время я был немного подавлен. Этот контракт полностью изменил бы мою жизнь, а также жизнь моей жены и семьи. Тот, кто утверждает обратное, лжёт. Невозможно видеть подобные цифры и не думать, что они могут полностью изменить твою жизнь.

Однако решение остаться в «Барселоне» оказалось правильным. Думаю, мне ещё многое предстоит сделать здесь, в Европе, в этом клубе. Также у меня есть отличная возможность продолжать выступать за сборную. Именно это заставило меня проигнорировать деньги и больше думать о своих мечтах», — сказал Рафинья в интервью TNT Sports Brazil.

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