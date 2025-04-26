Гончаренко допустил, что футболист Кокшаров выбыл до конца сезона

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко перед матчем 26‑го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» допустил, что форвард Александр Кокшаров больше не сыграет в нынешнем сезоне. Встреча в Нижнем Новгороде пройдёт 26 апреля в 14:00 мск.

«Мы должны готовиться к каждому матчу. У нас хорошее настроение. Кокшаров? По тому, что у нас сейчас есть… Вполне возможно, что он выбыл до конца сезона», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

После 25 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.