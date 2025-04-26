Сиссе — о скандале «Реала» с судьями: это тактика на случай поражения от «Барселоны»

Бывший нападающий «Марселя» и «Ливерпуля» Джибриль Сиссе поделился мнением, почему мадридский «Реал» решил подвергнуть критике судей, назначенных на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной», который состоится сегодня, 26 апреля.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я думаю, что это тактика на случай поражения. «Реал» боится тяжёлого поражения, возможно, даже разгрома. Так они ищут оправдания для себя», — сказал Сиссе в интервью для L’Équipe de Greg.

Перед указанной игрой телевидение «сливочных» опубликовало видео с разбором ошибок Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, назначенного в качестве главного арбитра. На предматчевой пресс-конференции Гонсалес Фуэртес (судья на VAR), высказываясь о ролике ТВ «Реала», сообщил, что судьи намерены принять более серьёзные меры в его отношении. После этого «Королевский клуб» сделал официальное заявление, назвав слова указанных рефери прискорбными и неуместными.

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