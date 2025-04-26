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Фанаты «Динамо» скандируют «Зенит» — позор российского футбола» на матче команд в РПЛ

Фанаты «Динамо» скандируют «Зенит» — позор российского футбола» на матче команд в РПЛ
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Болельщики московского «Динамо» скандируют «Зенит» — позор российского футбола» на очном матче команд в 26-м туре Российской Премьер-Лиги, проходящем в эти минуты. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» с места событий.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу сине-бело-голубых. На 18-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Зенита» Педро.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» заработал 53 очка после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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