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Женский «Локомотив» одержал победу в гостях над «Рязанью-ВДВ»

Женский «Локомотив» одержал победу в гостях над «Рязанью-ВДВ»
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Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги сезона-2025, в котором встречались «Рязань-ВДВ» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Олимпиец – Спартак» в Рязани. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристиной Саакян (Воронеж). «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.

Россия — Суперлига (ж) . 7-й тур
26 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
Окончен
0 : 1
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Чубрило – 58'    

Единственный мяч был забит во втором тайме на 58-й минуте форвардом «Локомотива» Еленой Чубрило.

«Рязань-ВДВ» занимает 11-е место в турнирной таблице и имеет четыре очка. «Локомотив» располагается на четвёртой строчке с 12 очками. На первом месте идёт московский ЦСКА, у которого 16 очков.

Расписание матчей женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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