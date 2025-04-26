«Пари НН» — «Ахмат»: Босельи реализовал пенальти на 45+7-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат». Игра идёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов (Москва). Матч начался в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.

На 45+7-й минуте полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи реализовал 11-метровый удар — 1:0.

После 25 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.