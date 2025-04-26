ЦСКА — лучшая команда РПЛ по набору очков в первые полчаса матчей наравне с «Зенитом»

Футболисты московского ЦСКА наравне с «Зенитом» являются лидерами сезона-2024/2025 по такому показателю, как набор очков в первые 30 минут матчей. У обеих команд набрано по 39 очков в первых 30 минутах матчей текущего сезона РПЛ.

В стартовые 30 минут армейцы ни разу не уступали в счёте (единственные в лиге с таким показателем) и семь раз вели (лучше только «Зенит», «Спартак» и «Динамо» — по 8).

Весной футболисты ЦСКА ни разу не вели в счёте после 30-й минуты. Более того, ЦСКА забил всего один мяч на этом отрезке, в матче 23-го тура с московским «Динамо» благодаря автоголу Скопинцева на 13-й минуте.

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.