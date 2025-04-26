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Рахимич: ЦСКА при Николиче хорош. Хочу, чтобы клуб был чемпионом

Рахимич: ЦСКА при Николиче хорош. Хочу, чтобы клуб был чемпионом
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев со «Спартаком» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится 26 апреля, начало — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дерби всегда непредсказуемо. Без разницы, на каких местах располагаются команды. Надеюсь, что получится интересная игра. «Спартак» здорово играет в этом сезоне, но и ЦСКА при Николиче хорош. Будет интересная игра! Надеюсь, будет много голов, а ЦСКА выиграет.

Сейчас идёт битва за верхнюю часть таблицы. ЦСКА будет сложно догнать «Краснодар» с «Зенитом». Но третье место — хороший результат! Если ЦСКА этого добьётся, буду рад. Хочу, чтобы клуб был чемпионом! У «Спартака» тоже есть задачи, но надеемся на победу ЦСКА», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ
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