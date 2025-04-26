Президент «Реала» Перес посетил команду перед «эль класико» на фоне скандала с судьями

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес посетил команду в отеле в преддверии финального матча Кубка Испании с «Барселоной», который состоится сегодня, 26 апреля.
Фото: realmadrid.com
Вчера, 25 апреля, «сливочные» отказались от участия во всех официальных мероприятиях, предваряющих встречу с «Барселоной». В частности, «Реал» не посетил предматчевую пресс-конференцию, фотосессию, ужин, а также не провёл тренировку.
Сообщалось, что «Королевский клуб» сделал это в качестве протеста в отношении судей матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и Гонсалеса Фуэртеса, высказавшихся негативно в адрес клубного телевидения испанского гранда. Ранее ТВ «Реала» раскритиковало работу Бенгоэчеа — главного арбитра игры с «Барселоной».
Подчёркивалось, что «сливочные» могут бойкотировать финал Кубка Испании, однако «Реал» сделал официальное заявление, в котором опроверг эту информацию.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: