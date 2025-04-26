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Президент «Реала» Перес посетил команду перед «эль класико» на фоне скандала с судьями

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес посетил команду в отеле в преддверии финального матча Кубка Испании с «Барселоной», который состоится сегодня, 26 апреля.

Фото: realmadrid.com

Вчера, 25 апреля, «сливочные» отказались от участия во всех официальных мероприятиях, предваряющих встречу с «Барселоной». В частности, «Реал» не посетил предматчевую пресс-конференцию, фотосессию, ужин, а также не провёл тренировку.

Сообщалось, что «Королевский клуб» сделал это в качестве протеста в отношении судей матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и Гонсалеса Фуэртеса, высказавшихся негативно в адрес клубного телевидения испанского гранда. Ранее ТВ «Реала» раскритиковало работу Бенгоэчеа — главного арбитра игры с «Барселоной».

Подчёркивалось, что «сливочные» могут бойкотировать финал Кубка Испании, однако «Реал» сделал официальное заявление, в котором опроверг эту информацию.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: