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«Барселона» рассматривает Хулиана Альвареса в качестве замены Левандовскому — Marca

«Барселона» рассматривает Хулиана Альвареса в качестве замены Левандовскому — Marca
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«Барселона» проявляет интерес к 25-летнему нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу, в котором клуб видит замену для 36-летнего форварда Роберта Левандовского. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, для сине-гранатовых будет проблематично осуществить трансфер аргентинского футболиста, поскольку он убеждён, что сделал правильный шаг, перейдя в «Атлетико», где может стать главной фигурой в команде. Кроме того, Альварес полностью адаптировался к клубу и городу. В стане «матрасников» также считают 25-летнего игрока наиболее ценным для своего дальнейшего спортивного проекта.

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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