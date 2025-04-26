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Урал — Балтика, результат матча 30-го тура Первой лиги, счёт 2:5, 26 апреля 2025 года

«Балтика» разгромила «Урал» в матче 30-го тура Первой лиги
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Завершился матч 30-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). «Балтика» разгромила «Урал» со счётом 5:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 30-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 5
Балтика
Калининград
1:0 Маргасов – 7'     1:1 Пряхин – 36'     1:2 Мохаммад – 44'     2:2 Секулич – 63'     2:3 Мохаммад – 66'     2:4 Осипов – 70'     2:5 Стефанович – 86'    

На седьмой минуте защитник «Урала» Тимофей Маргасов открыл счёт. Ответный мяч «Балтики» на 36-й минуте забил нападающий Сергей Пряхин. На 44-й минуте защитник Амир Мохаммад вывел гостей вперёд. На 63-й минуте форвард Мартин Секулич с пенальти сравнял счёт. На 66-й минуте снова отличился Мохаммад, оформив дубль во встрече. На 71-й минуте полузащитник Александр Осипов увеличил преимущество калининградского клуба. Окончательный результат в игре на 87-й минуте установил нападающий Илья Стефанович — 5:2.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 66 очков после 30 встреч. Екатеринбургский «Урал» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 50 очков. В следующем туре «Балтика» сыграет с «Торпедо» (3 мая), а «Урал» — с «Родиной» (4 мая).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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