«Динамо» установило клубный рекорд, забив в 20 матчах чемпионата России подряд
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Поразив ворота «Зенита» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, московское «Динамо» установило клубный рекорд, забив в 20 матчах чемпионата России подряд. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18' 1:1 Гладышев – 41'
Сообщается, что бело-голубые стали лишь пятой командой в истории чемпионата России, забившей в 20+ играх подряд, после «Спартака» и «Локомотива», которые делали это трижды, а также после «Зенита» (два раза) и ЦСКА (один раз).
На 41-й минуте гол «Динамо» в матче с «Зенитом» забил нападающий Ярослав Гладышев. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 46 очков за 25 матчей.
Самая крупная победа «Динамо»:
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