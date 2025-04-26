Поразив ворота «Зенита» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, московское «Динамо» установило клубный рекорд, забив в 20 матчах чемпионата России подряд. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Сообщается, что бело-голубые стали лишь пятой командой в истории чемпионата России, забившей в 20+ играх подряд, после «Спартака» и «Локомотива», которые делали это трижды, а также после «Зенита» (два раза) и ЦСКА (один раз).

На 41-й минуте гол «Динамо» в матче с «Зенитом» забил нападающий Ярослав Гладышев. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 46 очков за 25 матчей.

Самая крупная победа «Динамо»: