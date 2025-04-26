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«Зенит» не смог победить «Динамо» в матче РПЛ и отстал от «Краснодара» на четыре очка

Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 1:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте счёт во встрече открыл вингер «Зенита» Педро. На 41-й минуте нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев восстановил равновесие.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 47 очков за 26 матчей. «Зенит» заработал 54 очка после 26 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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