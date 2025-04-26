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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Шаньдун Тайшань» в 9-м туре Суперлиги

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Шаньдун Тайшань» в 9-м туре Суперлиги
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Завершился матч 9-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шаньдун Тайшань» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» (Цзинань). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Китай — Суперлига . 9-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:35 МСК
Шаньдун Тайшань
Цзинань
Окончен
0 : 1
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
0:1 Тяньи – 78'    

На 78-й минуте единственный мяч во встрече забил полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Гао Тяньи.

«Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. Команда Леонида Слуцкого набрала 23 очка за девять матчей. «Шаньдун Тайшань» заработал 16 очков после девяти игр и располагается на пятой строчке.

Календарь китайской Суперлиги
Турнирная таблица китайской Суперлиги
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