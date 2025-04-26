Константин Генич прокомментировал ничью в матче «Динамо» Москва — «Зенит»

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московское «Динамо» принимало на своём поле санкт-петербургский «Зенит» (1:1).

«Очень хороший матч «Динамо». Умеют же, когда надо», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 26 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка. В следующем туре «Динамо» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» (5 мая), а «Зенит» — с «Пари Нижний Новгород» (4 мая).