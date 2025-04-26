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Константин Генич прокомментировал ничью в матче «Динамо» Москва — «Зенит»

Константин Генич прокомментировал ничью в матче «Динамо» Москва — «Зенит»
Константин Генич
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Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором московское «Динамо» принимало на своём поле санкт-петербургский «Зенит» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«Очень хороший матч «Динамо». Умеют же, когда надо», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 26 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка. В следующем туре «Динамо» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» (5 мая), а «Зенит» — с «Пари Нижний Новгород» (4 мая).

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