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Агент Агкацева рассказал, сможет ли вратарь сыграть в следующем матче после травмы пальца

Агент Агкацева рассказал, сможет ли вратарь сыграть в следующем матче после травмы пальца
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Агент Марат Арчегов, представляющий интересы вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, поделился информацией о состоянии здоровья 23-летнего голкипера, травмировавшего палец во время матча 26-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

«С вероятностью 99% Стас примет участие в следующей игре. У него вывих, худшего расклада удалось избежать. Можно сказать, повезло. Стас с высокой вероятностью будет в строю. Конкуренты могут не радоваться.

Могут ли возникнуть осложнения? Всё нормально, это рабочий момент, для вратаря частая история», — приводит слова Арчегова Sport24.

Агкацев повредил палец на 90+11-й минуте матча с «Динамо» Махачкала, когда отразил удар с пенальти.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 16 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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