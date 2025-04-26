Агент Агкацева рассказал, сможет ли вратарь сыграть в следующем матче после травмы пальца

Агент Марат Арчегов, представляющий интересы вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, поделился информацией о состоянии здоровья 23-летнего голкипера, травмировавшего палец во время матча 26-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (2:3).

«С вероятностью 99% Стас примет участие в следующей игре. У него вывих, худшего расклада удалось избежать. Можно сказать, повезло. Стас с высокой вероятностью будет в строю. Конкуренты могут не радоваться.

Могут ли возникнуть осложнения? Всё нормально, это рабочий момент, для вратаря частая история», — приводит слова Арчегова Sport24.

Агкацев повредил палец на 90+11-й минуте матча с «Динамо» Махачкала, когда отразил удар с пенальти.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 16 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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