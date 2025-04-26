Минин: Анчелотти точно не будет уволен после игры с «Барселоной»

Комментатор Станислав Минин поделился мнением об увольнении главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

«Я думаю, что Анчелотти будет не уволен, а уйдёт по взаимному согласию. Всё-таки я надеюсь на то, что он сделал достаточно и уважение к нему велико. И Флорентино Перес проявит это уважение. Я думаю, что Анчелотти точно не будет уволен после этой игры. Вопрос лишь в том, будет он тренером на клубном чемпионате мира, или не будет. Сейчас многое говорит о том, что, наверное, не будет. Во всяком случае, об этом часто пишут. Конечно, если снова будет разгром и будет какая-то бешеная реакция болельщиков, плохая пресса, то можно допустить сценарий, при котором Анчелотти уйдёт ещё до конца сезона, но мне кажется, что это маловероятно. Сезон Анчелотти доработает, и после этого «Реал» возьмёт нового тренера. Но, опять же, я надеюсь, что это не будет увольнением, что это будет оформлено именно как уход по взаимной договорённости. Я думаю, что Анчелотти просто устал в этом сезоне, многое на это указывает», — сказал Минин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Также Минин высказался об успехах в текущем сезоне главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика.

— Что Ханси Флик сделал с Барселоной, что она сейчас идёт на квадрупл? Какие шансы у неё на это?

— Флик предложил более спокойный менеджмент, мне кажется. В последнем сезоне с Хави часто были истерики по поводу судейских решений, очень нервно вели себя игроки, зарабатывали ненужные карточки. С Фликом это всё прекратилось. Здесь, правда, можно увидеть зависимость и от того, что игра пошла сразу. У Ханси Флика более вертикальный стиль, чем у Хави, быстрее переход в атаку. У него хороший подход к игрокам: к Левандовскому, с которым он уже работал, к Рафинье, которого клуб хотел продать, а он стал одним из главных героев сезона. Плюс у Флика есть рискованная идея очень высокой оборонительной линии, постоянного прессинга, хорошей физической подготовки. Ну и всё сложилось, всё сработало. Думаю, что очень важно, что Барселона долгое время ещё обходилась без травм ключевых игроков и набирала свои очки. По качеству игры — это лучшая команды Испании. Но главное — это тактический, очень смелый футбол, который подошёл игрокам, это индивидуальный подход к игрокам, который есть у Флика, и это более спокойное отношение к делу, — сказал Минин.

Матч «Барселона» — «Реал» в финале Кубка Испании смотрите на канале «Матч ТВ» 26 апреля в 22:30.